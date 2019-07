Un grande colpo. E' quello che pensa Michel Platini in merito alla scelta della Juventus di puntare su Adrien Rabiot: "E' molto più di un buon giocatore. Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista. - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Uno di rendimento che si annoia a stare davanti alla difesa e va sempre in profondità a cercare il gol. Peccato per il Psg".



SPETTACOLO - "Ma lei pensa che Ronaldo sia venuto alla Juve per fare spettacolo? E Chiellini? Sono tutti “risultatisti”, poi c’è modo e modo di vincere. La Juve dà spettacolo. Ai miei tempi davamo spettacolo vincendo. Allegri? Non so se l’hanno mandato via o se fosse arrivato il momento. In fondo gli allenatori sono sempre futuri ex, gente di passaggio, se si escludono Ferguson e pochi altri".



POGBA - "Lui il migliore? E Mbappé? e Griezmann? Comunque non so se tornerà, era andato via".



STATISTICHE - "Cose che mi fanno incazzare, non ho bisogno di contare i passaggi per capire se uno ha giocato bene. Se interessa la tecnologia fai l’arbitro, c’è quella cagata della Var".