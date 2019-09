Michel Platini, leggenda della Juventus e del calcio mondiale, ex presidente della Uefa, parla a margine dell'evento organizzato dalla Fondazione Vialli-Mauro.



Come giudica la Serie A dopo i primi due turni?

"Ho solo visto Juve-Napoli, sabato ero allo Stadium…".



Che partita ha visto?

"Che ha vinto 4-3 la Juve (ride, ndr)".



Come è sembrata la Juve?

"Quando fisicamente è in forma, è fortissima".



Che cosa l’è piaciuto in particolare?

“Da francese mi sono divertito: un 4-3 è bellissimo. Gli italiani si saranno divertiti meno, 0-0 è sempre meglio, no?. È stata una gran serata: mi è piaciuto il gol di Higuain, come ha giocato Khedira, mentre le difese non sono state buone…”.



Rinascita Matuidi?

"Guardo lo spettacolo, non vedo le cose particolari: le lascio a voi".



Che cosa l’ha colpita di Juve-Napoli?

"Che il Napoli ha giocato bene a pallone e la Juve finchè stava fisicamente bene… Poi c’è stato il calo".



Icardi al Psg?

"E’ un acquisto".



Che Champions sarà?

"Fino a quando rimane competizione di coppe è bella, dove tutti possono vincere. Le coppe sono sempre sorprese e l’anno scorso viste partite strepitose".



C’è una favorita?

"Ora è difficile da dire".



La Juve se la può giocare fino alla fine?

"Lo scorso anno avevo detto che la Juve avrebbe vinto la Champions ed invece non ho azzeccato nulla… Queste sono le partite di coppa: in campionato è più facile dire chi può vincere. La Champions è più complicata".



Stanno cercando di ridiscutere il suo fair play finanziario e di creare la Super Champions…

"Non sono più presidente della Uefa, chiedete al nuovo presidente. Tutto quel che dovevo fare, l’ho fatto. Ora ci sono altri e diranno altre cose".



Da appassionato di calcio?

"E’ sempre importante che tutti possano vincere o giocare per vincere. Questo è il mondo del calcio, non possiamo dare a qualcuno la possibilità di vincere sempre. Questa è la mia filosofia e non cambia…".



Si va verso quella direzione?

"Non lo so, guardo da molto lontano queste cose. Per il momento".