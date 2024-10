Pogba: "Con Mourinho eravamo come fidanzati. Dopo la squalifica, la gente mi evitava"

AFP/Getty Images

Per ora lo ha fatto con alcuneche ha rilasciato a diversi media in giro per il mondo, ma a breve lo farà anche in. C’è solo da aspettare l’arrivo del mese diquando la sua squalifica di 18 mesi persarà scaduta. Dove giocherà però è ancora da stabilire. Al Daily Mail, il francese si è aperto sui momenti difficili che ha dovuto vivere e sulla convivenza burrascosa con Joséal. Le sue parole.“Dopo la squalifica ho capito che. Di solito venivo invitato alle fashion weeks e agli eventi, poi sono tutti. Tutti dicevano che non potevano più ‘usarmi’. Gli stessi miei amici non mi chiamavano più tanto come facevano prima. Tutti pensavano solo che avessi preso il doping. L’opinione pubblica pensa di poter dire tutto quello che vuole. Ma sono completamente a posto con questa cosa. ÈSono cresciuto tanto, sono una persona nuova oggi.L’altro giorno la gente credeva mi fossi dopato di proposito. Oggi mi dicono che

Avevamo iniziato bene. Mourinho era statoGli avevo parlato e mi aveva convinto a tornare.. Anche perché non ero io a litigare. Non cominciavo mai io. Certo, talvolta la vedevamo in modo diverso ma come allenatore e giocatore, era normale.. L’anno in cui se ne andò e arrivò poifu il mio migliore allo United. Ma, dopo l’ultima partita,Davo sempre il meglio ma. L’allenatore mi disse che potevo andare. Avevo già messo in preventivo questa cosa ma poi, durante la prestagione, quando ero in campo perché sono sempre stato un professionista, la dirigenza bloccò il mio trasferimento. Non volevo più giocare per lo United ma dovevo essere professionale. In campo c’ero, ma mentalmente no.