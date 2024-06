Polonia-Olanda e sette infortunati di lusso, chi non ci sarà

Se gli Europei sono appena iniziati e quindi prevedere a chi andranno risulta complicato, l'Oscar della sfortuna invece potrebbe essere già assegnato e a contenderselo non potrebbero essere altro che due nazionali che, il caso ha voluto, si sfidino oggi nella prima giornata del gruppo C: la Polonia e l'Olanda.



AI BOX - Sono infatti le due squadre più falcidiate dagli infortuni. Gli Oranje hanno perso in rapida successione De Roon, De Jong, Koopmeiners e Brobbey e il ct Koeman si è trovato 'costretto' a richiamare Zirkzee che già era in vacanza. Non va meglio alla Polonia che dovrà fare a meno, almeno nella sfida inaugurale, del suo uomo dei record, Lewandowski, e di chi ne avrebbe dovuto fare le veci, Swiderski. Il tutto senza dimenticare Milik che si è infortunato nella preparazione al torneo, una moria di centravanti quasi tragicomica. Titolare dei biancorossi sarà un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, Piatek.