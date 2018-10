Tiene banco il futuro diin casa Porto. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente, le parti in causa si sono incontrate per prendere una decisione comune e definitiva. Secondo il portale O Jogo, infatti, nell'incontro si è deciso di mettere una pietra sopra ai malumori passati e provare a dare inizio a una, non semplice, trattativa per il rinnovo contrattuale del messicano.