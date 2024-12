Getty Images

Premier League LIVE: Chelsea avanti sull'Aston Villa, in campo anche Manchester United e Tottenham

Redazione CM

8 minuti fa



Dopo le sfide del sabato di Premier League, torna il campionato inglese in questa domenica 1 dicembre con tre match che si disputeranno in contemporanea a partire dalle 14.30.



Il Chelsea, reduce dal successo esterno sul Leicester, ospita l'Aston Villa. Il Manchester United di Amorim, invece, se la vede con l'Everton. Dopo il clamoroso 4-0 rifilato al Manchester City, torna in campo anche il Tottenham, che affronta il Fulham. Alle 17 la super sfida che mette di fronte il Liverpool contro il City di Guardiola.