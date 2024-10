ANP/AFP via Getty Images

Coppa di Lega inglese, oggi si chiudono gli ottavi di finale: in campo tutte le big di Premier League

7 minuti fa



Southampton e Brentford sono le prime due squadre qualificate ai quarti di finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Oggi in campo tutte le big: attesa per Brighton-Liverpool, Newcastle-Chelsea e Tottenham-Manchester City, mentre van Nistelrooy guiderà il Manchester United contro il Leicester in attesa di Amorim.



Martedì 29 ottobre

Southampton - Stoke 3-2

Brentford - Sheffield Wednesday 1-1 (6-5 d.c.r.)



Mercoledì 30 ottobre

Brighton - Liverpool

Aston Villa - Crystal Palace

Manchester United - Leicester

Newcastle - Chelsea

Preston - Arsenal

Tottenham - Manchester City