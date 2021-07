Il Marsilgia è alle prese con la grana Boubacar Kamara, che ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dalla società francese. Il centrocampista della Francia Under 21, classe 1999, ha una valutazione di 17 milioni di euro, ma con il rifiuto al rinnovo i club interessati, fra cui il Milan e la Lazio, possono sperare di arrivare a lui a cifre più basse, con i rossoneri che avevano proposto circa 12 milioni, offerta rifiutata ma che può tornare d'attualità, vista la scadenza imminente.



LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL MARSIGLIA - Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Under, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato del futuro del centrocampista di origini senegalesi: "È una questione complicata. Avere un giocatore in scadenza di contratto (giugno 2022) non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra. Nessuno è al di sopra della società. La posizione dell'OM con tutti i giocatori è che non vogliamo averli in scadenza alla fine della stagione".