La Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino, sempre impegnata in Inghilterra, continua la sua preparazione in vista dell'inizio del prossimo campionato. Dopo i due successi in amichevole al Viola Park, la Fiorentina cerca la prima vittoria Oltremanica dopo il pareggio con il Bolton e la sconfitta con il Preston North End, ecco che dunque l'occasione può arrivare con l'Hull City, squadra di Championship, nella sfida in programma martedì 30 luglio alle 20:45. I viola affronteranno infine Montpellier, Grosseto e Friburgo per chiudere il quadro delle amichevoli pre-stagionali.

Partita: Hull City-FiorentinaData: martedì 30 luglio 2024Orario: 20:45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNHull City-Fiorentina, con calcio d'inizio a partire dalle 20:45 di martedì 30 luglio all'MKM Stadium di Hull, sarà trasmessa in diretta tv e streaming sulla piattaforma DAZN.- La Fiorentina nelle ultime sfide in terra inglese è apparsa particolarmente imballata, specialmente nella partita contro il Preston. Probabile che palladino voglia riproporre Moise Kean davanti. Difficile ipotizzare Colpani in campo dal 1' dopo aver raggiunto i nuovi compagni da pochissimo.

(4-2-3-1): Pandur; Coyle, Ashbee, Smith, Vaughan; Simons, Fleming; Tinsdale, Furlong, Sandat; Hall(3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Ranieri, Biraghi; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Ikoné, Sottil; Kean