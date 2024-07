Fiorentina, sia Kayode che Dodò in bilico? La Premier chiama, la posizione del club

Getty Images

è stata senz'altro la più bella sorpresa che la Fiorentina 2023/2024 ha offerto. Classe 2004, nessuno si aspettava che il terzino di Borgomanero potesse scendere in campo da titolare alla prima di campionato. E invece da lì in poi Kayode ha strappato consensi e spazio, diventando il titolare sulla corsia viola. E le sue prestazioni hanno chiaramente attirato gli interessi di diverse squadre in Italia e in Europa, con la Premier League capofila.- Il Tottenham, si legge stamani sul Corriere dello Sport, sta cedendo Emerson Royal al Milan e proprio per questo dovrà tappare la lacuna sulla corsia. Ecco che dunque gli inglesi potrebbero tornare alla carica per l'ex Juventus. La Fiorentina, però, vorrebbe tenere per almeno un altro anno il ragazzo con sé e, a proposito di terzini, cederebbe più volentieri Dodò rispetto a Kayode.

- In ogni caso, la Fiorentina non si siede neppure al tavolo per offerte che non superino i 20 milioni. Per arrivare a Kayode, dunque, serviranno più dei 15 milioni che l'Aston Villa era arrivato ad offrire una manciata di settimane fa.