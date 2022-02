Quest’oggi l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato che vedrà la Fiorentina di Vincenzo Italiano impegnata in trasferta contro il Sassuolo, in un match valido per la 27ª giornata di Serie A: al Mapei Stadium di Reggio Emilia il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45. A dirigere l’incontro sarà il Sig. Alessandro Prontera della sezione di Bologna: i due assistenti invece saranno Bresmes e Bottegoni, quarto uomo sarà Miele mentre al Var Aureliano e Zufferli.



I PRECEDENTI – Classe 1986 Pronterà finora ha diretto 13 partite nel massimo campionato, sfide mai terminate in pareggio: 5 sono le vittorie casalinghe, mentre 8 successi per le squadre in trasferta. Assai positivi anche i precedenti del direttore di gara con la Fiorentina. Su tre sfide dirette sono arrivate altrettante vittorie viola: Fiorentina-Udinese 1-0, nel 2019/20, Spal-Fiorentina 1-3 sempre in quella stagione e Verona-Fiorentina 1-2 lo scorso campionato. Un bottino di 9 punti, con sei reti fatte e solo due subite, che tranquillizza i tifosi in vista della delicata sfida di sabato sera.