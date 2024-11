PSG, Donnarumma è scontento: rinnovo in stand-by, il ritorno in Italia è possibile

Getty e Calciomercato.com

Due indizi fanno una prova e, di conseguenza, generano una reazione. La situazione diperché quelle distanno sempre più diventando delle scelte che il portiere e capitano della Nazionale italiana fatica a tollerare. E quando una bomba a orologeria inizia a ticchettareper evitare l'esplosione.Quellaprima della sosta per le nazionali è sta la prima esclusione stagionale che Donnarumma ha preso con grande serenità, come un semplice turno di riposo messo poi da parte con la titolarità riconquistata contro l'Angers. Quellaal rientro dalla sosta è stata invece la prima panchina che ha rappresentato per Gigio il primo indizio di un rapporto con Luis Enrique che andava deteriorandosinella gara importantissima per il club parigino(poi persa con intervento disastroso di Safonov sul gol di Kim) a far esplodere il malumore dell'ex portiere del Milan.

Secondo l'Equipe oggiNon comprende come l'allenatore possa avergli preferito Safonov, colui che doveva essere soltanto il suo vice, nella partita più importante dell'anno e non può accettare neanche l'idea di un'alternanza con lui nel corso del proseguo della stagione. Iche si sta rifelttendo anche sul suo futuro.Da inizio anno, infatti, il Paris Saint Germain e gli agenti del portiere campano,che era iniziata nel corso della passata stagioneOggi, che guadagna 10 milioni di euro a stagione fra parte fissa e bonus,ovvero fra soltanto un anno e mezzo.

Con una deadline così ravvicinata, e per evitare di perderlo a parametro zero senza incassare nulla,Con un prolungamento sempre più lontano l'idea di un addio si fa sempre più concreta ed è inevitabile che, fra le preferenze del portiere ci sia anche un ritorno in Serie A, riavvicinandosi a casa.Laha da poco preso Di Gregorio e i vecchi "corteggiamenti" erano più legati a una dirigenza diversa da quella che c'è attualmente. Lache lo cercò ai tempi dell'addio al Milan è oggi in una situazione più che complicata e con uno Svilar che rappresenta un investimento per il futuro. Il, per una questione ambientale dopo l'addio del 2021Il club di Antonio Conte è alle prese con la scadenza contrattuale diche piace non a caso all'Inter. Ausilio e Marotta, inoltre, stimano molto il capitano azzurro che completerebbe un gruppo italiano già solido e restano alla caccia dell'erede di Sommer. Due possibilità da tenere sotto osservazione, così come il malumore di Gigio.