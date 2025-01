PSG, il Lipsia ha riscattato Xavi Simons per 50+30 milioni. Sbloccato l'addio di Skriniar

AFP via Getty Images

Ilè letteralmentescatenato e assoluto protagonista di questa finestra invernale di calciomercato. Il club parigino sta continuando a completare numerose operazioni in entrata e in uscita con l'acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli che ancora rimbomba in Italia, ma con l'uscita di Kolo Muani in prestito in direzione Juventus che non smette di far discutere per l'ormai celebre questione prestiti mal gestita dalla società. Nella stessa situazione si stava trovando ancheche, trovato ormai da oltre una settimana l'accordo con il Fenerbahce per il passaggio in prestito in Turchia, stava aspettando la risoluzione di uno dei prestiti in essere per poter vedere depositato il suo nuovo contratto.

E quell'operazione sblocca-mercato è stata completata proprio nel corso della notte. A lungo si pensava potesse essere legata all'ex-Atalanta Cher Ndour, il quale ha tanto mercato in Italia con Fiorentina, Torino e Lazio in prima fila per lui, ma alla fineSecondo quanto riportato da L'Equipe il Lipsia ha scelto di interrompere l'attuale prestito per comprare il classe 2003 a titolo definitivo.La cessione a titolo definitivo sblocca Skriniar che diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Fenerbahce.