Intervistato al termine della partita col Metz, il ds del Paris Saint Germain Leonardo è tornato a parlare del caso Neymar: “Al momento non c'è alcun accordo per la sua cessione al Barcellona. Loro sanno cosa vogliamo noi, abbiamo ricevuto la prima proposta il 27 agosto e siamo aperti a discutere di altri calciatori. Mancano 3 giorni alla fine del mercato e al momento non sono previsti nuovi incontri".



Leonardo ha poi aggiunto: "Dembelé? Ha saputo di questa possibilità il 27, non è semplice. Neymar è un bravo ragazzo, ma sta vivendo una situazione particolare. E' un giocatore sempre importante, ma la relazione non è delle più tranquille".