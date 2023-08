Al termine dell'amichevole persa per 2-1 contro l'Inter, l'allenatore del PSG, Luis Enrique ha commentato così la sconfitta arrivata nei minuti finali della gara.



INCREDIBILE - “È stata una partita molto bella. Eravamo in vantaggio per 1-0 all’80’ e poi abbiamo perso, è incredibile, ma ricordo molte cose positive. L’Inter è arrivata seconda in Champions League, è una squadra di altissimo livello, con giocatori che giocano insieme da anni. Ci alleniamo solo da 3 settimane. C’è ancora molto da fare, ma sono soddisfatto.”