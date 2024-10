PSG-PSV Eindhoven: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(martedì 22 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza giornata della nuovI parigini si presentano alla sfida con tre punti in classifica, frutto della vittoria contro il Girona e del ko contro l'Arsenal in trasferta, mentre gli olandesi hanno un punto, dopo il pari contro lo Sporting Lisbona e il ko contro la Juventus.Partita: PSG-PSV EindhovenData: martedì 22 ottobre 2024Orario: 21.00Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 256)

Streaming: NowTV e SkyGoDonnarumma; Hakimi, Pacho, Marquihnos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Joao Neves, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani, Barcola. All. Luis EnriqueBenitez; Mauro Junior, Boscagli, Flamingo, Dams; Saibari, Til, Schouten; Bakayoko, de Jong, Tilman. All. Peter BoszLuis Enrique punta ancora su Kolo Muani, affiancato da Dembele e Barcola. Fiducia a Pacho in difesa. Bosz invece schiera il terzetto composto da Bakayoko, de Jong e Tilman.

La sfida fra PSG e PSV sarà trasmessa su Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go. Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alle stagioni 2026-27 trasmetterà una partita di una formazione italiana, se qualificata, dalla prima fase fino alle semifinali. A differenza di quanto accaduto fino all’anno scorso, in chiaro non si vedrà più nessuna gara delle formazioni italiane. Su TV8 (il canale free to air della televisione satellitare) sarà possibile assistere alle sfide più prestigiose ma solo fra club stranieri, con la gara che sarà scelta di volta per volta da Sky tra quelle in programma il martedì e il mercoledì.