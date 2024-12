Mercato Juventus, Giuntoli a caccia del difensore: i bookie spingono per Skriniar, spunta in quota Antonio Silva

AFP or licensors

"Il nostro obiettivo è non far partire nessuno e prendere un difensore". Giuntoli è stato chiaro, laha bisogno di rinforzare il reparto difensivo, colpito dagli infortuni di Bremer e Cabal. Il nome caldo è sempre Milan, spinto anche dagli esperti, che vedono il passaggio in bianconero a 2,25. Il nuovo profilo uscito nelle ultime ore, definito "interessante" da Giuntoli, è Antonio Silva, centrale del Benfica gestito dallo stesso agente di Conceicao, Jorge Mendes: il suo trasferimento si gioca a 4, stessa quota dell'ex Spezia Jakub Kiwior.

Un altro ex della Serie A nel mirino della Juventus è Radu Dragusin, offerto a 3,50 su Snai. Sull'attacco, invece, si valuta il recupero di Milik, restando vigili sulle occasioni di mercato. Continua a circolare il nome di Joshua Zirkzee, che tornerebbe volentieri alla corte di Thiago Motta: il colpo, intanto, è sceso da 5 a 4.