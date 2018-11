È polemicoin conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Napoli. Così l’allenatore del PSG: “Per molto tempo ho visto una buona squadra, siamo stati sfortunati come lo siamo stati alle volte anche in casa. Stasera non è stato possibile vincere, il girone è molto equilibrato e noi siamo ancora padroni del nostro destino. E’ normale che ci siano state delle difficoltà perché il Napoli ha pressato molto, per noi era difficile difendere e siamo rimasti bassi.Dobbiamo accettare il risultato e andare avanti".