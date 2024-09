Redazione Calciomercato

Psv, Bosz: "Sarà tosta con la Juventus, le loro partite sono sempre belle da vedere"

8 minuti fa



La prima avversaria della Juventus in Champions League sarà il Psv campione d’Olanda in carica, un appuntamento da non sbagliare per instradare al meglio il ritorno nella massima competizione europea per club da parte dei bianconeri. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa Peter Bosz, queste le parole del tecnico.



L'ANALISI ALLA VIGILIA - “Bisognerà tenere alta la concentrazione per tutta la partita. Sarà tosta e dobbiamo dimostrare di essere ben preparati. Secondo me il livello sarà alto. Ci siamo allenati intensamente e dobbiamo dimostrarlo domani. Le gare della Juventus sono sempre belle da vedere. Se loro vorranno fare una partita offensiva sarà una bella sfida. Lang? È qui con noi, perciò può giocare. Dal primo minuto? Devo decidere. Schouten già prima era un bravo giocatore. Ora sa gestire meglio le partite. È un leader, ha l’eta giusta per esserlo. Poi viene da quattro anni in Italia. Ha anche una buona personalità e spesso esprime la sua opinione. Io lo ascolto sempre volentieri”.