Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez: il Milan a 4 punte è sostenibile?

e alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo e primario della formazione guidata da Sergio Conceicao. Al di là degli strascichi lasciati dalle polemiche arbitrali che hanno alimentato il dibattito tra i vari media e social,, soprattutto fra i pensieri dei tifosi rossoneri:

Come sottolineavamo in precedenza, il Milan ha trovato la via del successo dopo una partita complessa, difficile sotto vari punti di vista. L’espulsione di Tomori, sul risultato di 0-0, ha rischiato di complicare i piani di Conceicao, trovatosi in inferiorità numerica con tutta una buona parte di seconda frazione da disputare. In seguito, per le fortune rossonere, ci sono stati due fattori che hanno cambiato il vento della sfida:– salvati dalla traversa sul tiro dell’ex Lorenzo Colombo –Da una ballad anni ‘20 a una rima di Jake La Furia, per fare un paragone musicale. Conceicao cala i suoi assi nella manica e produce numerose occasioni che portano l’Empoli a schiacciarsi in difesa, prima, e poi a trovare il doppio vantaggio con cui assicurarsi i tre punti.

E dalle ceneri di una vittoria che sembrava sfuggire,. Gli obiettivi sono noti ai più: 4° posto e fare maggior strada possibile sia in Champions League che in Coppa Italia, magari portandosi a casa il secondo trofeo dell’annata dopo la Supercoppa vinta a Riyad.i: con la Roma c’è stata l’immediata intesa fra Gimenez e Joao Felix, a Empoli i leader Pulisic (autore di due assist) e Leao hanno preso per mano la squadra, trascinandola al successo.

, dividendosi il campo. Joao Felix funge da 10 di fantasia e legame fra i reparti, abbassandosi spesso e volentieri a cercare la sfera. Pulisic parte da destra e sfrutta gli spazi, Leao punta dalla fascia opposta e Gimenez riempie l’area di rigore, movimento di cui il Milan aveva necessariamente bisogno.a cui il pubblico di San Siro vuole tornare a essere abituato. Per rendere sostenibile questo calcio, tutti questi giocatori devono essere disposti a sacrificarsi anche in fase difensiva., vista la presenza di un solo giocatore con caratteristiche di rottura come Fofana e altre due pedine a cui piace spingere come Reijnders in mediana e Theo Hernandez sulla sinistra. La sfida di Rotterdam in Champions contro il Feyenoord potrà aiutarci a capire se il 4-2-fantasia è davvero agibile per il Milan.

, miglior marcatore di questo Milan insieme a Pulisic:, per non esporre il Milan a ulteriori buchi in mezzo al campo. Tutto, dunque, affinché l’ingranaggio funzioni, dipenderà dalla volontà di sacrificio dei quei 4 lì davanti e dagli ordini imposti da Conceicao, da sempre chiaro sull’importanza della fase difensiva: “Un collettivo funziona quando i giocatori sono disponibili a sacrificarsi, a uscire dalla comfort zone”.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui