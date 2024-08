Puskas Akademia-Fiorentina: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

La Fiorentina non si è data una mano nella gara di andata dei playoff di Conference League: il 3-3 maturato allo stadio Franchi contro la Puskas Akademia costringe i viola di Palladino a presentarsi a Felcsut con l'obbligo di non perdere contro una squadra che è partita a razzo in campionato ed è più avanti di condizione fisica, fatto salvo il tasso tecnico inferiore sulla carta.

Partita: Puskas Akademia-Fiorentina

Data: giovedì 29 agosto 2024

Orario: 21:00

Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport

Streaming: NOW, Sky Go

Puskas Akademia-Fiorentina si può vedere in diretta tv su Sky, che detiene i diritti della Conference League 2024/2025. In particolare la partita della Fiorentina del 29 agosto si può guardare ai canali 202, ovvero Sky Sport Calcio, e 251, Sky Sport. Non è ancora chiaro se la partita della Fiorentina sarà visibile anche in diretta gratis per tutti su TV8, come all'andata. La gara sarà anche visibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek; Nissila, Soisalo, Nagy; Puljic.De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean.