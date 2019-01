Fabio Quagliarella non si ferma più e scrive la storia. Con il rigore realizzato contro l'Udinese, il 36enne attaccante della Sampdoria arriva a 11 partite consecutive con almeno un gol messo a referto: è record in Serie A, eguagliato quello stabilito da Gabriel Omar Batistuta il 27 novembre 1994. Non è tutto.Come riportato da Opta, con la doppietta contro l'Udinese, Quagliarella ha superato Christian Vieri (142) nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Serie A (143).