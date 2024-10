Quanto costerà il ritorno di Pogba alla Juventus? L'impatto a bilancio

. Il centrocampista francese potrà dunque tornare in campo già a partire da marzo 2025. In attesa del suo ritorno, Pogba continua ad allenarsi da solo, curando anche i suoi affari, che lo hanno spesso portato negli Stati Uniti, come riporta Calcio&Finanza Proprio gli USA possono essere il nuovo capitolo della sua carriera da calciatore, visto che un posto per lui nel nuovo progetto tecnico della Juventus non sembra proprio esserci. Al di là delle idee tecnico-tattiche del nuovo allenatore Thiago Motta,La società bianconera ha intrapreso la strada della sostenibilità economica che la vede affrontare una situazione finanziaria che la vede con 199 milioni di euro di rosso nell’ultimo bilancio 2023/24.

, grazie al contributo del Decreto Crescita. Inoltre, come comunicato nell’estate 2022, a impattare sono anche i costi accessori dell’operazione, come citato dal comunicato ufficiale di allora della Vecchia Signora, che portano la cifra a bilancio a 11,1 milioni. Una cifra importante che sta spingendo la Juventus a intensificare i contatti con l’entourage di Pogba per trovare una soluzione o che porti a una rescissione del contratto, dato che

Ricordando che la squalifica terminerà a marzo, a meno di accordi da trovare prima,considerano i quattro mesi da marzo a giugno, compresi.