Quanto guadagna Bonaventura in Arabia Saudita

È stata un’estate di riflessioni quella di, che dopo la fine del contratto con la Fiorentina era rimasto svincolato e senza squadra. Successivamente alla scadenza naturale c’era stato anche un nuovo incontro con i dirigenti viola, ma sono mancati i presupposti per tornare insieme e così le parti si sono salutate definitivamente. Bonaventura si è guardato intorno valutando nuove proposte, e alla fine- Il centrocampista classe ‘89 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo con l’Al-Shabab,. Nuovo inizio, nuova vita per Jack che fino a ora non aveva mai fatto esperienze all'estero. Anzi, aveva sempre giocato dalle parti di casa, Macerata, dove torna quando ogni tanto quando vuole rilassarti un po' lontano dai riflettori.

- In Arabia Saudita invece gli occhi sono puntati su di lui,. L'allenatore, confermato dopo essere arrivato a metà della scorsa stagione, è il portoghese Vítor Pereira; il giocatore più famoso della rosa insieme a Bonaventura è il belgaarrivato l'estate 2023 dall'Atletico Madrid.