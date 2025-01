Quanto guadagna il Milan dal riscatto di Okafor al Lipsia

Prima di prendere un nuovo attaccante, il Milan doveva lavorare sull’uscita di una punta: i nomi più caldi erano stati individuati in Luka Jovic e, erano loro i sacrificabili lì davanti. Per quanto riguarda l’attaccante svizzero si è fatto avanti il Lipsia, che ha affondato il colpo prendendolo in prestito con diritto di riscatto.- Al Lipsia Okafor proverà a rilanciarsi dopo una stagione e mezza così e così in rossonero.. I colloqui tra club sono andati avanti spediti fino all’accordo finale, il giocatore aveva qualche perplessità in più nell’accettare il Lipsia ma alla fine si è convinto dopo aver parlato con i suoi agenti e con la società.

- Come detto, l’avventura rossonera di Okafor non è mai decollata definitivamente. Preso per circa 15 milioni di euro,. Sono stati 7 per la precisione, segnati tutti in campionato; quest’anno una sola rete nella prima giornata di Serie A contro il Torino. Sembrava potesse essere il momento della svolta, ma le chance per Okafor sono finite: il Milan libera un posto in attacco.