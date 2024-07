Quanto guadagna il Milan dalla cessione di Simic

Il Milan ci aveva anche provato a rinnovare il contratto di, ma il difensore classe 2005 ha accettato l'offerta dell'Anderlecht con l'obiettivo di essere subito protagonista: dietro alla decisione di Simic c'è il desiderio di giocare subito in prima squadra e far parte di un progetto nel quale ha un ruolo centrale.- Il Milan così ha assecondato la volontà del giocatore. Protagonista nella Primavera rossonera, il difensore serbo ha debuttato in Serie A con Pioli il 17 dicembre 2023 in un Milan-Monza finito 3-0, entrando nel primo tempo al posto di Pobega infortunato e segnando anche il primo gol tra i professionisti con la rete del raddoppio su assist di Leao.

- L'idea della società era quella di inserire Simic nella seconda squadra, quel Milan Futuro che gioca in campionato di Serie C., prevedendo per lui un futuro in prima squadra. Il ragazzo però aveva voglia di confrontarsi subito con i migliori, così ha deciso di accettare l'offerta dell'Anderlecht.