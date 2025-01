Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Ryan

Getty Images

È durata appena sei mesi l’avventura diin Serie A. Il portiere australiano era arrivato alla Roma in estate a parametro zero come vice Svilar, ma nella sessione di mercato di gennaio è stato venduto al Lens. L’ex portiere dell’Arsenal lascia così i giallorossi dopo una sola presenza stagionale:- Mathew Ryan è volato in Francia a titolo definitivo per poco meno di un milione di euro:, che per la Roma rappresenta una plusvalenza piena avendolo preso a parametro zero; non solo, i giallorossi risparmiano anche i 500mila euro (740mila lordi) che rimanevano dell’ingaggio annuale.

- Roma e Lens in estate si erano incrociate per chiudere la trattativa che avrebbe portato Kevin Danso in giallorosso, affare saltato all'ultimo perché il difensore non aveva passato le visite mediche. E una situazione simile, ha rischiato di viverla anche Ryan:dalle quali però non sono emersi problemi. E così il portiere ha firmato con il suo nuovo club.