Quanto guadagna Meret dopo il rinnovo con il Napoli

Le squadre di Antonio Conte hanno una caratteristica che le contraddistingue: prendono pochi gol. Da sempre, la fase difensiva dell'allenatore del Napoli è uno dei suoi biglietti da visita; chi punta su di lui, sa che, probabilmente, avrà nella difesa il punto forte della squadra. Ne sa qualcosa, il portiere azzurro che dopo aver vinto uno scudetto con Spalletti si sta confermando su alti livelli.- Il Napoli se lo tiene stretto, dopo un lungo tira e molla gli ha rinnovato il contratto che sarebbe scaduto a giugno prossimo. Evitato il rischio di perderlo a parametro zero con una firma sul prolungamento fino al 2027 e opzione per il 2028.. Si conclude così la trattativa per il nuovo contratto, da tempo c'erano contatti continui con l'agente del giocatore e la volontà da parte di entrambe le parti era quella di andare avanti insieme.

- Prima di firmare il rinnovo del contratto c'erano state alcune voci di mercato che parlavano di un possibile addio di Meret al Napoli a parametro zero, per fine contratto.. Si era parlato anche di un'ipotesi Roma, ma con la firma sul rinnovo del contratto il Napoli ha blindato Meret, e lui è pronto a chiudere ancora la porta a doppia mandata.