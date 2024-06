Quanto guadagna Ndoye al Bologna

Getty Images

è il nome nuovo per l’Inter. Lo riporta Sky Sport, secondo il quale i nerazzurri stanno pensando all’esterno del Bologna in caso di cessione di Dumfries. Lo svizzero classe 2000 in rossoblù ha fatto l’esterno d’attacco nel tridente di Thiago Motta, l’idea dell’Inter è quella di - eventualmente - spostarlo qualche metro più indietro facendolo giocare largo a destra in un centrocampo a cinque.- Al momento non c’è nulla di concreto, i nerazzurri hanno fatto una prima richiesta d’informazioni esplorativa per capire quali sarebbero gli eventuali costi dell’operazione., contratto di tre anni con scadenza fissata per giugno 2027 e l'opzione di prolungarlo per un'ulteriore stagione.

- Dopo un solo anno però Ndoye potrebbe lasciare subito i rossoblù per rimanere in Serie A: il sondaggio dell'Inter, come detto, è legato all'eventuale partenza di Dumfries sul quale ci sono alcuni club di Premier League.; la volontà di entrambe le parti è quella di capire che offerte possono arrivare per poi decidere cosa fare, i nerazzurri non vogliono perderlo a zero tra un anno: o rinnovo, o cessione. E, in questo caso, ci si sta già muovendo per cercare sostituti.