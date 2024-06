Quanto vale Ndoye per il Bologna

Getty Images

Dopo aver sistemato le questioni societarie con la nomina di Beppe Marotta come nuovo presidente, l’Inter può concentrarsi sul mercato. I rinnovi di Barella e Lautaro sono in arrivo, anche per quello di Inzaghi non ci sono problemi come ha detto lo stesso allenatore nerazzurro. Tra i nomi in entrata, riporta Sky Sport, piacesul quale ci sono club di Premier League.- Per Ndoye ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo per capire i costi di un’eventuale operazione, una richiesta di informazioni alla quale il Bologna non si è tirato indietro:, anche se dovranno sentire il parere di Italiano per capire se vuole puntare su di lui. Nell'ultima stagione, con Thiago Motta, ha totalizzato 3 gol e 5 assist in quasi 40 partite.

- L’Inter pensa a Ndoye come esterno destro nel centrocampo a cinque, con Motta giocava nel tridente d’attacco ma i nerazzurri lo schiererebbero qualche metro più indietro mettendolo a tutta fascia; l’idea,. Gli altri nomi che l’Inter sta valutando sono quelli Wan-Bissaka del Manchester United (classe ‘97) e del 2000 dell’Az Alkmaar Sugawara.