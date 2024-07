Quanto guadagna Noslin alla Lazio

Getty Images

Da Baroni, a Baroni.. L’olandese è stata una sua richiesta e Lotito l’ha accontentato. Col Verona è stato trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto ai quali si aggiungerà anche una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni gino a giugno 2029, con ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus.- Da quando è arrivato Baroni a sostituire Tudor il ds della Lazio Fabiani ha iniziato a lavorare sotto traccia per il classe ‘99, riuscendo così a regalare all’allenatore un nuovo rinforzo per l’attacco.. Nella stagione scorsa a Verona è stato schierato più volte da attaccante centrale o da seconda punta. Col Verona ha totalizzato cinque gol e quattro assist in 17 partite.

- Ora lavorerà di nuovo con Baroni, che probabilmente sceglierà di giocare con un tridente offensivo visti i tanti esterni d’attacco in rosa., che si giocherà il posto al centro dell’attacco con Castellanos; l’intoccabile lì davanti è Zaccagni largo a sinistra, dall’altra parte Noslin si candida per un posto da titolare.