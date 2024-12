Quanto guadagna Yildiz alla Juventus

Getty Images

La sensazione è chenon abbia ancora fatto vedere tutto il suo talento. Il gioiello della Juventus ha ampi margini di miglioramento, è un 2005 appena sbocciato e che deve ancora esplodere. Per questo i bianconeri se lo tengono stretto, non vogliono perdere uno dei giovani più forti in circolazione e lì davanti Thiago Motta gli sta dando sempre più fiducia responsabilizzandolo e lanciandolo nei big match.- In estate la Juventus ha blindato Yildiz con un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2029, altri cinque anni in bianconero per lasciare i tifosi a bocca aperta. Un rinnovo che ha soddisfatto tutte le parti in causa, la società, l'allenatore ma anche l'entourage e la famiglia del giocatore,. Una cifra importante per un ragazzo di 19 anni, figlia della crescita del giocatore in campo e fuori.

Il 2025 può essere il suo anno, quello dell'esplosione. Con il mercato pronto ad accendere i riflettori su Kenan: la Champions League è una vetrina importante per il talento turco, il primo club a fare un sondaggio è stato ilma in tempi non sospetti, prima ancora che Yildiz si mettesse in mostra; secondo La Gazzetta dello Sport ora ci sarebbe l'pronta a fare follie per il classe 2005, ma la Juventus non ha intenzione di venderlo.