Quanto vale Yildiz per la Juventus

AFP via Getty Images

Circa un anno fa la Juventus ha tirato fuori il coniglio dal cilindro:. Thiago Motta lo lancia anche in Champions League senza farsi troppi scrupoli, il ragazzo ringrazia e regala giocate ispirandosi a Del Piero. I bianconeri sono consapevoli di avere tra le mani un gioiellino da coccolare e far crescere in casa, dopo gli step in Primavera e Under 23 non ha sentito il peso della prima squadra e ora è pronto a diventare sempre più centrale nel progetto.

- Per fare spazio a Yildiz la Juventus ha deciso di sacrificare Federico Chiesa mandato a Liverpool senza troppi rimpianti, i bianconeri hanno fatto all in sull'attaccante turco e anche Motta crede molto nelle sue qualità.. E occhio, perché il ragazzo continua a crescere e la sua valutazione lievita di mese in mese.- Il 2025 può essere il suo anno, quello dell'esplosione. Con il mercato pronto ad accendere i riflettori su Kenan: la Champions League è una vetrina importante per il talento turco, il primo club a fare un sondaggio è stato ilma in tempi non sospetti, prima ancora che Yildiz si mettesse in mostra; secondo La Gazzetta dello Sport ora ci sarebbe l'pronta a fare follie per il classe 2005, ma la Juventus non ha intenzione di venderlo. E spara alto: quanto vale? 70/80 milioni.