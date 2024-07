Quanto ha pagato il Bologna Cambiaghi

Getty Images

A febbraio scorsoè diventato il giocatore a tirare di più in porta senza mai segnare: ci ha provato 52 volte, la palla non è mai entrata. Il primo gol con l'Empoli, che l'aveva preso in prestito dall'Atalanta, arriverà ad aprile contro il Torino. E sarà l'unico della stagione. Quest'anno proverà a migliorare il suo score con la maglia del Bologna, che in estate l'ha preso a titolo definitivo dai nerazzurri. In panchina non c'è più Thiago Motta ma Vincenzo Italiano, Cambiaghi ha le caratteristiche della seconda punta che può giocare vicino a un centravanti di riferimento.

- Il Bolognae quella in maglia rossoblù è la sua terza stagione in Serie A dopo le due con l'Empoli. 7 gol in due anni, gli stessi che aveva segnato nel 2021-22 nell'ultima stagione di B con il Pordenone. Non solo seconda punta, all'occorrenza Cambiaghi può giocare anche esterno, sia a destra che a sinistra, in un tridente offensivo.