Quanto ha pagato il Milan Emerson Royal

Per rinforzare la fascia destra il Milan ha pescato in Premier League: dopo un lungo tira e molla con il Tottenham dagli Spurs è arrivato. Con Postecoglou non era titolare in Inghilterra, i rossoneri avevano bisogno di un terzino destro dopo l’infortunio di Florenzi e così sono andati su Emerson che si stava già guardando intorno per cambiare aria.- La trattativa tra i due club è stata lunga e piena di tornanti: il Milan faceva una proposta e il Tottenham la respingeva aspettando il rilancio. Così per settimane,, Emerson Royal aveva rifiutato altre proposte e spingeva per trasferirsi in rossonero: ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto.

- Emerson Royal arriva dal Tottenham ma ha un passato in Liga tra Betis Siviglia e Barcellona, prima ancora ha giocato in Brasile con Ponte Preta e Atletico Mineiro., senza Florenzi infortunato Fonseca ha loro due come opzioni sulla fascia destra. In nazionale ha totalizzato 10 presenze giocando anche la Coppa America 2021 persa in finale contro l’Argentina.