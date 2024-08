Quanto ha pagato la Roma Dovbyk

. Numero 11 sulle spalle e la determinazione di chi si vuole confermare ad alti livelli dopo una stagione da pichichi in Spagna con la maglia del Girona: l’attaccante classe ‘97 ha segnato 24 gol facendo meglio di Bellingham, Lewandowski, Griezmann e tanti altri. Una media-gol di 0.7 ogni partita, eguagliando il numeri di reti della stagione 22/23 quando giocava in Ucraina col Dnipro.- La Roma è riuscita a portare Dyvbok in Italia dopo un lungo braccio di ferro col Girona, che non voleva farlo partire per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro., per un massimo garantito di 38.5 milioni. È stata decisiva la volontà del giocatore, che da tempo stava spingendo per andare alla Roma.

- Prima della Roma era stato l’Atletico Madrid a trattare Dovbyk. Anzi, i Colchoneros sono arrivati a un passo dall’attaccante ucraino. I due club avevano trovato l’accordo e anche l’intesa con il giocatore era stata raggiunta.sulle commissioni, le parti non si sono messe d’accordo e così si è inserita la Roma.