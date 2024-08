Quanto guadagna Dovbyk alla Roma

AFP via Getty Images

Dopo un pressing alto sulla dirigenza, i primi di agosto Daniele De Rossi ha avuto il suo attaccante titolare:. La speranza dei giallorossi è che l’attaccante classe ‘97’ ripeta la grande stagione fatta l’anno scorso in Spagna col Girona: 24 gol in Liga, 0.7 a partita; non male in una squadra trascinata dai suoi gol a uno storico terzo posto nel campionato spagnolo.- Dopo l’exploit col Girona Dovbyk ha voltato pagina, ora la concentrazione è proiettata solo sulla Roma e sulle indicazioni dell’allenatore. L’attaccante ucraino è arrivato in giallorosso a titolo definitivo alla fine di un braccio di ferro con gli spagnoli;

- Uno stipendio leggermente inferiore rispetto a quella che aveva messo sul piatto l’Atletico Madrid, col quale il giocatore aveva trovato l’accordo su ogni aspetto. Anche tra club era tutto ok, c’era l’intesa col Girona ma. Così si è inserita la Roma, che ha approfittato dello stallo con l’Atletico e ha chiuso l’affare.