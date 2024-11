Quanto vale Belahyane, uomo-mercato del Verona

Getty Images

A Verona, in piena estate, è nata una stella. Nel precampionato della squadra di Zanetti si è messo in vetrina un metronomo del centrocampo:. Dalle amichevoli al campionato cambia poco, perché il talento marocchino - nato ad Aubervilliers, ha anche il passaporto francese - in Serie A è uno dei migliori della sua squadra. Tanto da attirare l'attenzione di alcuni club, in Italia e all'estero: con il mercato alle porte potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima sessione.

- Dopo alcune voci di mercato che hanno accostato Belahyane ad altri club, a parlare del futuro del centrocampista è stato il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano: "E' un ragazzo giovane che ha delle richieste, e noi dobbiamo convivere con questo. Se rimane a gennaio? Se potessi li manterrei tutti, vediamo. La sua valutazione la deciderà il presidente".; il ds ha svelato di alcune richieste già arrivate e tra i club interessati al giocatore ci sono Inter e Milan.

- Alla riapertura del mercato il Milan proverà a prendere un centrocampista per dare un cambio a Fofana, considerando anche il rientro di Bennacer ma dopo tanto tempo fuori bisognerà capire le sue condizioni.e a gennaio potrebbe fare un tentativo per portarlo subito in rossonero.- L'Inter sta seguendo Belahyane ed è interessata al ragazzo, anche se al momento ha altre priorità rispetto ai rossoneri. In quel ruoloe se dovesse partire potrebbe esserci un tentativo concreto per il centrocampista del Verona.