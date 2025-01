Quanto vale Frattesi per l'Inter

AFP via Getty Images

Pensava di giocare di più,nell'Inter. Arrivato come alternativa a Barella con l'idea di alternarsi all'ex Cagliari, si è accomodato quasi sempre in panchina giocando solo spezzoni di partite. Inzaghi ha trovato la quadra del suo centrocampo e ha deciso di cambiare solo in caso di necessità, per l'ex Sassuolo lo spazio è sempre più ridotto e per questo sta iniziando a pensare di cambiare aria. Viste le premesse, la cessione di Frattesi non è utopia: bisogna specificare che il giocatore non si è lamentato e non ha mai creato polemiche, ma anche parlando con il suo agente sta valutando un trasferimento.

- Difficile a gennaio, occhio però a quello che può succedere in estate, quando si parlerà a bocce ferme e ci sarà più tempo per le trattative., lì dove è cresciuto e ha lasciato un pezzo di cuore. In giallorosso ha giocato solo nelle giovanili, ha lasciato Trigoria che era poco più di un bambino e potrebbe tornare da giocatore pronto e con esperienza. Al momento non c'è nulla di concreto, solo ipotesi e ragionamenti.

- L'estate 2023 è stata quella di Frattesi all'Inter, che tra prestito e riscatto ha investito circa 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita destinato al Sassuolo. In quella sessione di mercato Frattesi era stato cercato anche dalla Roma e dal Napoli, ma è stato il giocatore a preferire l'Inter anche per un discorso tattico: l'idea di calcio di Inzaghi era quella che più di altre convinceva il ragazzo.. Chiamate che non hanno mai avuto una risposta.