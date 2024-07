Inter via Getty Images

Quanto vuole incassare l'Inter da Carboni

33 minuti fa

Pezzo pregiato del mercato estivo, Valentin Carboni continua a essere richiesto in Italia e all'estero. Rientrato da un prestito al Monza, sua prima reale esperienza col calcio dei grandi, il talentino argentino sarà aggregato ai campioni d'Italia per l'inizio del ritiro. Carboni arriverà comunque dopo aver disputato la Copa America con la sua nazionale, torneo nel quale ha debuttato nella terza sfida dei campioni del mondo, vittoriosa contro il Perù..



PREZZO - Attaccante, trequartista, ala e all'occorrenza mezzala, il figlio di Ezequiel, ex Catania, è un tesoretto sia per Inzaghi che potrebbe puntare su di lui nella prossima stagione che per il club tutto. L'Inter infatti sta sì valutando una possibile sua cessione ma per farlo partire chiede almeno 40 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport secondo cui quindi il giocatore partirebbe sì ma solo per offerte monstre.