Achraf Hakimi è stato protagonista agli ottavi del Mondiale, calciando il rigore decisivo contro la Spagna (con un cucchiaio) e regalando ai suoi la qualificazione ai quarti. Ripensando alla personalità mostrata dal dischetto, tornano in mente le parole pronunciate da Antonio Conte ai tempi dell'Inter: "Calcia bene le punizioni, ma sui rigori è una pippa peggio di me quando giocavo. Se dovessimo giocarci qualcosa, dovrebbero morire tutti prima di fargliene calciare uno". Hakimi ha smentito il suo vecchio tecnico, per la felicità di un Paese intero.