Il Corriere dello Sport svela un retroscena di mercato legato a Simone Verdi:

"E quando a gennaio hanno bussato alla porta di casa-Verdi, un appartamento con panorama mozzafiato in una città che gli è entrata subito dentro e che lui ha girato con la sua Laura, non c’è stata risposta né al sondaggio laterale del Milan, né a quelli diretti del Bologna e del Torino, né alle offerte tedesche - Stoccarda ed Eintracht Francoforte - che pure avrebbero spalancato nuovi orizzonti professionali: «Io qua sono felice e verrà il giorno in cui potrò avere continuità»"