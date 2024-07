Rabbia Germania contro Taylor: il vice di Nagelsmann fa irruzione nello spogliatoio dell'arbitro e lo insulta

Getty Images

Non è andata giù allala sconfitta al termine dei tempi supplementari contro lanei quarti di finale di. Un KO che ha decretato l’eliminazione dei padroni di casa guidato dal commissario tecnico. Ilnel secondo tempo supplementare ha scatenato l’ira dei tedeschi, beffati poi a pochi secondi dal 120’ dal gol diNel mirino delle polemiche non poteva che esserci l’arbitro inglese, reo di non aver concesso il rigore alla Germania. Il fischietto britannico

La BILD rivela un retroscena accaduto al fischio finale di Germania-Spagna, giocata a Stoccarda., ex attaccante e vice del commissario tecnico Julian Nagelsmann, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro al termine della partita.Alcune testimonianze riferiscono che Wagner avrebbe insultato ad alta voce l’arbitro Taylor, attaccante verbalmente il direttore di gara e sfogando tutta la sua frustrazione per l’eliminazione.