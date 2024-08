AFP via Getty Images

Rabiot ancora svincolato: il Milan ci crede ancora

18 minuti fa

Il Milan, in questa fase finale di sessione di calciomercato, punta tutto sull'arrivo di un nuovo centrocampista. La prima scelta, come è noto e come confermato anche ieri sera dallo stesso tecnico Paulo Fonseca, è Youssouf Fofana: è arrivato un ulteriore rilancio a quota 19 milioni di euro di parte fissa, più uno di bonus facilmente raggiungibile e altri due meno semplici. La formazione del Principato vorrebbe ottenerne 25, ma le sensazioni sono orientate ad un ottimismo crescente.



Avulso da questo discorso, ma sempre seguito dal Milan è invece Adrien Rabiot che, al 14 agosto, risulta ancora incredibilmente svincolato. Nessun club per ora ha soddisfatto le elevate richieste del giocatore e della madre agente. Il club rossonero rimane alla finestra, come riporta Il Corriere dello Sport.