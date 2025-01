Ranking UEFA, l'Italia è terza e il quinto posto potrebbe non bastare: Juve e Milan rischiano la Champions

Arrivati al giro di boa del campionato di, è tempo di tracciare un quadro sulla situazione legata al. Ricordiamo che dalla scorsa stagione, grazie all’allargamento del torneo, è stata apportata una modifica al regolamento della, che prevede che le prime due nazioni del ranking hanno la possibilità di portarenella massima competizione europea.La situazione attuale per l’Italia, però, non è delle migliori e ci sono squadre comeche rischiano l’esclusione dalla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Inghilterra, 13.500 – (Un posto in più in Champions)

– Portogallo, 12.450 – (Un posto in più in Champions)

ITALIA, 11.687

Spagna, 11.000

Belgio, 10.900

Germania, 10.375

Francia, 9.785

Repubblica Ceca, 8.700

Svezia, 8.625

Olanda, 8.000

Per calcolare il, si contano i punti che derivano da vittorie, pareggi o passaggi del turno in Champions, Europa e Conference League. La soma totale viene, poi, divisa per il numero delle squadre qualificate alle tre competizioni.– La classifica, ad oggi, ci dice chee momentaneamente occupa ildel ranking. Questa la lista completa, aggiornata al 7 gennaio:

– Se si considera che squadre come, ad oggi, sono in grande difficoltà in Serie A (rispettivamente all'ottavo e al quinto posto) e si tiene in considerazione che, aumentano le possibilità di esclusioni eccellenti per la prossima edizione della massima competizione europea. Specialmente a fronte di squadre come, eche, a differenza dello scorso campionato, stanno andando davvero forte.