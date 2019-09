Colpo in prospettiva per la Juve, che nei giorni scorsi si è assicurata Kwang-Song Han, nordcoreano in arrivo dal Cagliari. Del giocatore ha parlato Antonio Razzi, ex senatore e politico con un forte legame con la Corea del Nord: "Che colpo Han! L'avevo già consigliato a Marotta, meno male che lo ha preso Paratici" rivela a Tuttosport. E' un grande giocatore, farà molto bene. Si conquisterà spazio anche in prima squadra, il massimo sarebbe portare la Juve a Pyongyang il Primo Maggio. Ne parlerò con Kim Jong-un a metà settembre: organizziamo una partita con la Juve che schiera Han e Kim dà il calcio d'inizio".



LA POLEMICA SULLO STIPENDIO - "Parte dello stipendio alla Corea? Balle! Tempo fa una parlamentare sosteneva che con i soldi di Han la Corea del Nord avrebbe potuto costruire la bomba atomica! Ma se prendeva 1200 euro al mese, come faceva a costruire la bomba atomica?".



SULLA JUVE IN COREA - "A pyongyang dovrebbe venire la Juventus vera, con Han in campo. Sarebbe un'altra bella operazione di pace, perchè questo è quello che interessa a me, facilitare la pace".