Rappresentante dei rifugiati di guerra nel mondo del Calcio, Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, ha parlato al sito delle Nazioni Unite in vista della finale di Champions League di domani contro il Liverpool:



"Sono nato in un campo profughi in Angola dopo che la mia famiglia era scappata dalla guerra. I miei genitori mi hanno regalato una nuova vita in Francia e il calcio mi ha portato alla finale di Champions League. Sono grato e orgoglioso di giocare come ex rifugiato. Spero che i milioni di profughi in giro per il mondo che amano il calcio come me sappiano che siamo tutti uniti".