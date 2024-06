Reggiana, contatti con Bucchi per il dopo Nesta

Getty Images

Le dimissioni a sorpresa di Igor Tudor da allenatore della Lazio hanno cambiato un po' le carte in tavola sulle panchine di Serie A, e a cascata qualche panchina in B. Per sostituire l'allenatore croato i biancocelesti hanno puntato su Baroni che era diretto a Monza, così Galliani ha scelto Alessandro Nesta pronto al salto di categoria dopo una buona stagione sulla panchina della Reggiana.- Il nuovo ds Marcello Pizzimenti sta valutando diversi profili e ha avuto contatti un po' più approfonditi con due allenatori in particolare: Fabio Caserta e Cristian Bucchi, sul quale c'è anche l'interesse del Cesena promosso in Serie B., a marzo scorso il club rossoblù ha deciso di cambiare dopo 34 punti in 29 partite e la squadra quasi in zona playout., arrivato in estate ha firmato il rinnovo poco prima di Natale ma dopo uno 0-3 col Cittadella a inizio febbraio è stato esonerato.

- E' stata più tranquilla, invece, la stagione di Alessandro Nesta sulla panchina della Reggiana. L'estate scorsa l'allenatore aveva firmato un anno di contratto con opzione per il secondo in caso di salvezza, l. L'opzione per il rinnovo di Nesta però non verrà esercitata, l'ex difensore è diretto a Monza per la sua prima esperienza in Serie A.