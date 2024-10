Reggina-Acireale sospesa al 45': gara interrotta per un malore all’arbitro

. Il direttore di gara si è sentito male a metà primo tempo ma è riuscito a continuare fino all'intervallo, quando ha decretato l'interruzione della gara. L'assenza di un quarto uomo nel campionato di Serie D non ha consentito la sostituzione dell'arbitro e la prosecuzione della sfida. Secondo quanto riportato, le condizioni dell'arbitro sono buone e non destano preoccupazione.Nonostante la buona prestazione dellanella prima metà della gara, con diverse occasioni create, è stataa portarsi in vantaggio grazie a un gran gol di Karol Di Mauro al 41’, che ha lasciato partire un tiro potente al limite dell’area, dopo una ripartenza gestita male dai padroni di casa. La palla ha colpito entrambi i pali prima di insaccarsi, portando l'Acireale sull'1-0.Poco prima della fine del primo tempo, la Reggina ha subito un'altra battuta d’arresto con l’espulsione del giocatore Ba per proteste, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Questo ha ulteriormente complicato la situazione per gli amaranto, che già si trovavano sotto di un gol. Il primo tempo si è concluso con il risultato favorevole all'Acireale, nonostante le proteste dei padroni di casa per un rigore non concesso su Vesprini. Al termine della prima frazione, l'arbitro è rientrato negli spogliatoi per non far più ritorno, interrompendo la partita. Come riferisce Sportitalia, ora si attende, che vedrà disputarsi soltanto i restanti 45 minuti. La partita riprenderà dalla situazione esistente al termine del primo tempo, con l’Acireale in vantaggio di 1-0 e la Reggina in dieci uomini.