Reggina, Kremenovic al centro del mercato: c'è un testa a testa

un' ora fa



Su Milan Kremenovic assicura Samardzic: "E' fortissimo!" racconta entusiasta il centrocampista dell'Udinese. Nato a Berlino, nazionalità serba. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie D in una piazza importante come Reggio Calabria, ma ora è pronto a rimettersi in gioco; il difensore classe 2002 è al centro del mercato e ha già ricevuto alcune richieste dalla Serie C. Le squadre che stanno spingendo di più per il giocatore però sono Siracusa e Acireale: la prima è una diretta concorrente della Reggina per la promozione in C, gli altri sono in vantaggio perché hanno fatto l'offerta più alta. Il mercato si accende intorno a Kremenovic, il difensore si sente pronto per un salto in Serie C.